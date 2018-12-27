Son Dakika Haberleri: Cengiz Hazırladı, Roma Kazandı

Cengiz Hazırladı, Roma Kazandı

20 dakika önce

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassoulo'yu 3-1 mağlup etti.

Cengiz Hazırladı, Roma Kazandı, System.String[]
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassoulo'yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Cengiz, yaptığı asist ile galibiyete katkı verdi.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Sassoulo ile mücadele eden Roma, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu.

Üçüncü golün mimarı Cengiz Ünder

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo'nun golüyle 3-0'ı yakaladı. Roma'nın 3. golünde ise Zaniolo'ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu.

Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar'dan geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:25 Kaynak: İHA

Cengiz Ünder, İtalya Serie A, Roma, Spor
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