Cengiz Holding'den Adıyaman'a 24 derslikli okul - Son Dakika

Cengiz Holding'den Adıyaman'a 24 derslikli okul

11.12.2020 00:58
Cengiz Holding'den Adıyaman'a 24 derslikli okul, System.String[]

Cengiz Holding çatısı altında madencilik alanında faaliyet gösteren Eti Bakır A.Ş., Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul yaptırmak için protokol imzaladı.

Cengiz Holding çatısı altında madencilik alanında faaliyet gösteren Eti Bakır A.Ş., Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul yaptırmak için protokol imzaladı.

Cengiz Holding tarafından Şeref Cengiz adına Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokulun protokolü, Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Cengiz arasında imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar ve İşadamı Ali Cengiz arasında imzalanan protokol töreninde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcıları Bedirhan İmamoğlu, Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş, Cengiz Holding bünyesindeki ETİ Bakır yetkilileri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'de hazır bulundu.

Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Cengiz Holding tarafından ilimiz merkez Mehmet Akif Mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli bir ilkokulunu yapılması amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Daha önce de dile getirdiğim gibi eğitim olmazsa olmazımızdır. Yeni nesilin iyi bir şekilde yetiştirilmesi olmazsa olmazımızdır. Devletimizin ilelebet payidar kalması, daha ileri seviyeye ulaşması ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız vardır. Bu nesilleri de yetiştirmek ancak eğitimle mümkün olacaktır. Devletimiz her yıl yatırım programına onlarca okul ve yüzlerce tesis almaktadır. Devlet-Millet işbirliği özellikle milli eğitim alanında son derece önem arz etmektedir. Çünkü devletimizin yetişemediği yerlere hayırsever işadamlarımız dolduruyor ve eğitim alanında takdire şayan yatırımlar yapıyorlar. İşte bu eğitim yatırımlarından bir tanesini de ilimizde Cengiz Holding gerçekleştirecek. Cengiz Holding, ilimiz Mehmet Akif Mahallesinde Şeref Cengiz adına 24 derslikli bir ilkokulu yapacaklar. Bu 24 derslikli okulda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Ricamızı kırmayıp ilimizde güzel bir okul yapacak olan, eğitime verdikleri destek ve katkıdan dolayı Cengiz Holding'i temsilen aramızda bulunan Ali Cengiz beye çok teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların yeni hayırseverlerin önünü açması ve onlar için özendirici olmasını diliyorum" dedi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Cengiz ise, "Kapılarını sıcak bir şekilde bize açan Adıyaman'da böyle bir okul yapmayı bize nasip eden yüce Allah'a şükrediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu okulumuzu bitirip çocuklarımızın hizmetine sunarız" dedi.

Böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için Cengiz Holding'e teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Cengiz Holding sadece Adıyaman'da değil, ülkemiz genelinde çok ciddi yatırımları olan bir kurumdur. İstihdam noktasında da ilimize çok ciddi katkıları bulunmaktadır. Adıyaman'da eğitime verdikleri destekten dolayı kendilerini canı gönülden kutluyor, yapacakları okulun ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Cengiz arasında 24 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Cengiz'e bir plaket verdi. - ADIYAMAN

Cengiz holding, Eti Bakır, Adıyaman, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cengiz Holding'den Adıyaman'a 24 derslikli okul - Son Dakika


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