TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding 100'ün üzerinde noktada başlayan ve büyük bölümü kontrol altına alınmakla birlikte bir kısmı halen devam eden orman yangınları için verilen mücadelenin yanında yer alarak, yaraların sarılmasına destek oluyor.

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

İstanbul'dan gönderilen ve dün gece Fethiye Kaymakamlığı'na teslim edilen ekipmanlar arasında, 2.750 yangın tüpü ve yangın ekipmanı, iki adet 44kVA jeneratör, yanmaz çizme, yanmaz eldiven ve itfaiyeci kıyafetleri yer alıyor.

DESTEK DEVAM EDECEK

Cengiz Holding'in orman yangınları ile mücadelenin sürdüğü bölgelere ve sahada etkin destek veren sivil toplum kuruluşlarına desteğinin devam edeceği kaydedildi.