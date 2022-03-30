Cengiz Holding'in Özbekistan'daki doğal gaz kombine çevrim santralleri için tören düzenlendi - Son Dakika
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Cengiz Holding'in Özbekistan'daki doğal gaz kombine çevrim santralleri için tören düzenlendi

30.03.2022 11:01
Cengiz Holding'in Özbekistan'daki doğal gaz kombine çevrim santralleri için tören düzenlendi

Cengiz Holding, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulumunu tamamladı.

Cengiz Holding, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulumunu tamamladı. 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan santralin açılış töreni ile Sirdaryo'daki yeni santralin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in katılımlarıyla yapıldı.

Cengiz Holding'in Taşkent ve Sirdaryo'daki iki doğal gaz kombine çevrim santrali için dün akşam bir tören düzenlendi. 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Taşkent Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılışı ile Sirdaryo'daki santralin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in katılımlarıyla gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda ticari üretime başlayacak olan Taşkent'teki tesisin 240 MW kurulu gücü bulunuyor. Sirdaryo tesisi de tamamlandığında holdingin Özbekistan'daki kurulu gücü, 460 MW olacak.

İki santralle ilgili bilgi veren Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu coğrafyadaki yatırım planlarımızda, kardeş ülke Özbekistan'ın çok özel bir yeri bulunuyor. Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev liderliğinde uygulamaya konan kapsamlı reform programıyla ciddi bir kalkınma sürecine giren Özbekistan, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Tarihi bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Özbekistan'da yeni yatırımlarla artık ekonomik anlamda da birbirimize kenetleniyoruz" dedi.

İKİ TESİSİN KURULUMUNDA BİN 200 KİŞİLİK İSTİHDAM

İki santralin kurulumunda istihdam sayısının bin 200'e ulaşacağını aktaran Mehmet Cengiz, şöyle devam etti: "Taşkent'te kurulumu tamamlanan; Sirdaryo'da ise temel atma törenini düzenlediğimiz doğal gaz çevrim santrallerimizin, kardeş ülke Özbekistan'a hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunda Sirdaryo tesisinin de devreye girmesiyle Özbekistan'daki kurulu gücümüz 460 megavata ulaşacak. Özbekistan'daki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ülkeyi kalkındıran yeni yatırımlara birlikte imza atacağımıza inancım tam."

1 YILDA TAMAMLANDI

Verilen bilgiye göre, 37 bin metrekarelik alanda kurulu Taşkent Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin kurulumu, yaklaşık 1 yılda tamamlandı. 240 MW kurulu güce sahip santral, tam kapasite çalıştığında 700 bin hanenin tüketimine karşılık gelen elektriği üretebilecek. İşletme döneminde yüzde 85'i Özbek olmak üzere 100 kişinin çalışacağı santralin, sahip olduğu son teknoloji sayesinde esnek üretim kabiliyeti bulunuyor. Enerji ihtiyacına göre hem maksimum hem de minimum yükte verimli bir şekilde çalışabilen santral, çok kısa sürede maksimum yüke çıkabildiği gibi modüler yapısı sayesinde bakımı da hızlı yapılabiliyor. Benzerleri arasında dünyanın en verimli santrallerinden biri olan Taşkent Doğal Gaz Çevrim Santrali, Özbekistan'ın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacak.

(İHA)

Cengiz Holding'in Özbekistan'daki doğal gaz kombine çevrim santralleri için tören düzenlendi
Cengiz Holding'in Özbekistan'daki doğal gaz kombine çevrim santralleri için tören düzenlendi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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