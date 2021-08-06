Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Türkiye'de orman yangınlarının etkili olmasıyla birlikte fidan bağışı kampanyası başlatan TEMA Vakfı, Cengiz Holding'in 500 bin liralık bağışını reddetti. İddialara göre, neden olarak da Cengiz Holding'in doğaya zarar vermesi gösterildi.

CENGİZ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, TEMA'nın tavrının kamuoyunun takdirine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Ağustos 2021 – Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."