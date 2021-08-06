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Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz - Son Dakika

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

06.08.2021 14:39
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz, System.String[]

Cengiz Holding, orman yangınları sonrası 500 bin liralık bağışını reddeden TEMA Vakfı hakkında bir açıklama yaptı. "Her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz." denilen açıklamada, "Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kulllanıldı.

Türkiye'de orman yangınlarının etkili olmasıyla birlikte fidan bağışı kampanyası başlatan TEMA Vakfı, Cengiz Holding'in 500 bin liralık bağışını reddetti. İddialara göre, neden olarak da Cengiz Holding'in doğaya zarar vermesi gösterildi.

CENGİZ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, TEMA'nın tavrının kamuoyunun takdirine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Ağustos 2021 – Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta başlayan orman yangınları sonrası TEMA, fidan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya bireysel bağışların yanında kurumsal bağışlarda yapıldı. Ancak TEMA bazı bağışları geri çevirdi. Vakıf, bağışlarını reddettiği şirketlerin ismini açıklamazken, bağış kabul edilirken şirketlerin doğaya verdiği etkiyi dikkate aldığını belirtti. Bu kapsamda Cengiz Holding'in de yapmak istediği 500 bin liralık bağışın reddedildiği öne sürüldü.

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Orman Yangınları, Cengiz holding, Türkiye, Yangın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (8)
  • Can Yıldırım: Nekadar bağış yapılırsa okadar vergiden düşer. Ayrıca vergiden düşülen kısım 500 bin tl değildir. 500 bin tl yi gider olarak kayıt eder. Gider yapmaz ise Vergide 500 bin tl nin % 22 si kurumlar vergisi ödenir. Yani devlete ödeyeceği vergi 110 bin tl dir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Onur Türk: Millete hakaret ederken iyi bağışı kabul edilmeyince kamuoyunun takdirine bırakıyorlarmış. İşleri güçleri provakasyon. Bugüne kadar millet için ne yaptınız ki kimden emir alıyorsunuz da böyle bir paylaşım yapıyorsunuz. Botokslu mafya babası sedat gibi birilerinden emir alıp sonra çıkıp açıklamalar yapıp hükümeti köşeye sıkışma çabasından başka ne yapıyorsunuz. Cevap Yaz 18 7 Yayından Kaldır
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