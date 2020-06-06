Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 92 yaşındaki annesi Şöhret Cengiz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 92 yaşındaki annesi Şöhret Cengiz vefat etti. Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Cengiz'in ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde Şöhret Cengiz'in çocukları taziyeleri kabul etti.



Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Şöhret Cengiz'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cengiz, Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL