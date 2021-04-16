Cengiz'in, 'Cinsel partilerinden bıktık' sözlerini Avrupa basını şöyle yorumladı: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler oluyor

Başkan Mustafa Cengiz'in Ryan Donk ile ilgili sözleri sosyal medyada ve Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiltere ve Hollanda basını Cengiz'in sözlerini manşete taşıdı. Başkan, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un cinsel partilerinden bıktık" ifadelerini kullanmıştı.

"PARTİ DÜZENLEMEKLE SUÇLANDI"

İngiliz basınından The Sun, Donk'un West Bromwich kariyerine vurgu yapılarak "Eski West Bromwich yıldızı Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı" başlığıyla verdiği haberde Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalarını okuyucularına aktardı. The Sun'ın Milliyet Gazetesine dayandırdığı haberde Ryan Babel ile Mario Lemina'nın da partilerde yer aldığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DE ŞAŞIRTICI ŞEYLER"

Caughtoffside.com sitesi ise "Türkiye'den şaşırtıcı şeyler" ifadesini kullanarak Mustafa Cengiz'in sözlerini başlığına taşıdı. Hollanda'da yayın yapan AD Gazetesi, "Galatasaray Başkanı, Ryan Donk'a saldırıyı başlattı: 'Cinsel partilerinden sıkıldık' başlığıyla haberi duyurdu.