Cengiz’in gözü Orta Avrupa’da
20 dakika önce
Geçtiğimiz hafta Slovenya'nın en önemli tünel projelerinden biri olan Karavanke için teklif veren Mehmet Cengiz, bu kez Macaristan'da raylı ulaşım için ihaleye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta Slovenya
'nın en önemli tünel projelerinden biri olan Karavanke için teklif veren Mehmet Cengiz
, bu kez Macaristan
'da raylı ulaşım için ihaleye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:14
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