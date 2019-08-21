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Cengiz’in gözü Orta Avrupa’da

20 dakika önce

Geçtiğimiz hafta Slovenya'nın en önemli tünel projelerinden biri olan Karavanke için teklif veren Mehmet Cengiz, bu kez Macaristan'da raylı ulaşım için ihaleye hazırlanıyor.

Cengiz’in gözü Orta Avrupa’da, System.String[]
Geçtiğimiz hafta Slovenya'nın en önemli tünel projelerinden biri olan Karavanke için teklif veren Mehmet Cengiz, bu kez Macaristan'da raylı ulaşım için ihaleye hazırlanıyor.
Mehmet Cengiz, Macaristan, Slovenya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:14 
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