Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
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Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı

12.06.2022 15:57

Cengiz İnşaat'ın Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağı çalışmalarına bölge halkı bir kez daha tepki gösterdi. Doğaseverler bugün Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat'ın taşocağı yapım çalışmalarını sürdürdüğü Eskincedere vadisinde yaşanan doğa katliamını protesto etmek amacıyla vadide kamyonların geçiş güzergâhını kapatarak oturma eylemi yaptı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağı çalışmalarına bölge halkı bir kez daha tepki gösterdi. Doğaseverler bugün Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat'ın taşocağı yapım çalışmalarını sürdürdüğü Eskincedere vadisinde yaşanan doğa katliamını protesto etmek amacıyla vadide kamyonların geçiş güzergahını kapatarak oturma eylemi yaptı.

İkizdere Çevre Derneği üyeleri ve gönüllü doğaseverler önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek İkizdere'ye gitti. İkizdere halkı ile doğaseverler Cengiz inşaat tarafından işletilen taş ocağını protesto etti.

"BİTSİN BU DOĞA KATLİAMI"

Doğaseverler bugün Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz inşaatın taşocağı yapım çalışmalarını sürdürdüğü Eskincedere vadisinde yaşanan doğa katliamını protesto etmek amacıyla vadide kamyonların geçiş güzergahını kapatarak oturma eylemi yaptı. Eylemciler ile şirket çalışanları arasında yer yer tartışmaların yaşandığı Eskencidere vadisinde oturma eylemi yapan doğaseverler, "Doğa katliamlarına artık daha fazla tahammülümüz kalmadı. Doğa Katliamlarına son verin artık yeter bitsin bu katliam" dedi.

Cengiz İnşaat'ın yapımına devam ettiği lojistik liman inşaatına taş ve hafriyat taşıyan kamyonların önünde oturma eylemi düzenleyen doğaseverlerin başlattığı eylem devam ederken jandarma yolu açmaları için eylemcileri uyardı gözlendi. Jandarmanın uyarılarına doğaseverler, "Artık yeter bu doğa katliamına son verilsin yaşam alanlarımız yok edilmesin" diyerek tepki gösterdi.

"KAZANANA KADAR DEVAM"

Bugünkü oturma eylemi ile ilgili bir değerlendirme yapan İkizdere Çevre Derneği (İÇDER) yetkilileri, "Bitti diyenler yine kaybedecek. Mahkemeler taş ocağı karar alsa da, bu mücadeleye karşı olanlar, bir dönem bizimle yürüyenler 'yapacak bir şey yok 'dese de, hala bu mücadele üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar olsa da, İkizdere Çevre Derneği ve dosalarımızla birlikte haykırıyoruz. Bitmedi, bitmeyecek bu kavga ta ki kazanana kadar" açıklamasını yaptı.

Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı
Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı
Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı
Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı
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Kaynak: ANKA

Cengiz İnşaat, İkizdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağına Protesto, Vatandaşlar Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika

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