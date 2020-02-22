Cengiz İnşaat Ukrayna'da yol projesine hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cengiz İnşaat Ukrayna'da yol projesine hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Cengiz İnşaat Ukrayna'da yol projesine hazırlanıyor

6 saat önce

Cengiz İnşaat ile Ukrayna Devlet Kara Yolları Kurumu (Ukravtodor) arasında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Cengiz İnşaat Ukrayna'da yol projesine hazırlanıyor, System.String[]

Cengiz İnşaat ile Ukrayna Devlet Kara Yolları Kurumu (Ukravtodor) arasında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Ukravtodor'dan yapılan açıklamada, Cengiz İnşaat ile kurum arasında, Ukrayna'da Nova Kahovka- Mariupol Otoyolu'nun onarımı projesinin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı, projenin tahmini maliyetinin 9,1 milyar grivna (2,3 milyar TL) olduğu açıklandı.

İmza töreninde Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk, Ukravtodor Genel Müdürü Oleksandr Kurbakov ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Cengiz yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk,  törende yaptığı konuşmada, "1 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde büyük bir inşaat atılımına başlıyoruz. Hükümetin önceliği, Ukrayna'yı kaliteli yollarla kaplamak. Bugün imzalanan iş birliği anlaşması gibi yapıcı inisiyatifleri her zaman destekleyeceğiz" dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANIYORUZ"

Ukravtodor Genel Müdürü Oleksandr Kurbakov ise, Ukrayna'da kara yollarında büyük çaplı bir yenileme hamlesini hayata geçirmek istediklerini belirterek, "Türk şirketlerinin tecrübeleri Ukrayna için fayda sağlayacak" dedi.

Ukrayna Başbakanı Gonçaruk, ülkede 2020 yılında en az 4 bin kilometre uzunluğunda kara yolunun inşa edilmesinin ve onarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.


Mariupol, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
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