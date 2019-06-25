Son Dakika Haberleri: Cengiz: Kaşıkçı cinayetinde itham merciinde devlet başkanı olabilecek kişiler var
Son Dakika Dünya Haber

Cengiz: Kaşıkçı cinayetinde itham merciinde devlet başkanı olabilecek kişiler var

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda konuşan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi

Cengiz: Kaşıkçı cinayetinde itham merciinde devlet başkanı olabilecek kişiler var, System.String[]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda konuşan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi.

Cemal Kaşıkçı'nın da bir gazeteci olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Cengiz, "Cemal ile tanıştıktan sonra bizatihi çok enteresan bir şekilde Orta Doğu'nun sabahtan akşama kadar konuştuğu çok önemli, çok dehşet verici bir suikastın son ve ilk tanığı olmak durumunda kaldım. Bu benim adıma atlatabilecek bir hadise değildi 9 ay geçmesine rağmen ben hala olayı atlatamadım. Ölümüyle ilgili tüm işaretler olsa da cesedinin ortada olmaması, Cemal acaba yaşıyor mu? Cemal bir yerde tutuluyor mu düşüncesini getiriyor. Bu inanılmaz inanılmaz, farklı bir travma. İnsan psikolojisinin kabul edebileceği bir durumda değil." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:38 
hatice cengiz, insan hakları, birleşmiş milletler, cemal kaşıkçı, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cengiz: Kaşıkçı cinayetinde itham merciinde devlet başkanı olabilecek kişiler var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]