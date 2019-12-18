Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe kayyum atanmasının kötü sonuçları olacağını söyledi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen "Sporun Enleri 2019" ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, kulübe kayyum atanması yönünde yapılan başvuruyla ilgili, "Kayyumun Galatasaray'a atanması hiç hoş bir şey değil." dedi.

Borsaya ve halka açık şirketlerin mali açıdan 5 yıl üst üste zarar göstermesi halinde kayyumun atandığına dikkati çeken Cengiz, "Tam tersine biz bunu önledik. Kayyum demek bitmek demektir. Bitik, iflas etmiş, kendi yol yordamını bulamayan kuruluşlar, şirketler için olur. Galatasaray'ın öyle durumu yok." diye konuştu.

Talep eden kişilerin bunu resmiyete döktüğünü kaydeden Cengiz, "Ama kayyum geldiğinde ne zaman seçim olacağı belli değil. Onların hedefi tabii seçim, zevkle. Ama ben iki seçim yaşadım. Üçüncüsünü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a hizmet aşkı bitmesin ya da bitirmesinler. Arkadaşlarımızın neler çektiğini biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpte yaşanan sorunları çözmek için çalıştıklarını anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Martta idari ibrasızlık olduğunda en kolayı 'hadi eyvallah' deyip gitmekti. Ama 190 milyon lira ödeme vardı. Biz bunu 7 gün içinde ödedik, borçsuzluk kağıdı aldık ve bugünlere geldik. Şampiyon olduk, devamında Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Hiç olmazsa katılım parasını aldık. Türk tarihinde en yüksek gelire ulaştık."

Bir dava için mücadele verdiklerini anlatan Cengiz, "Geçen hafta Florya'nın tapusunu aldık. Ne zorluklarla, nasıl aldığımızı bir Yaradan, bir de biz biliyoruz. Tevazu göstermemek gerekiyor. Zor şartlarda aldık, başkası alabilir miydi bilemiyorum. Bunu gerçekleştirdik. Demekki seçime gitmemekle Galatasaray'a bir hizmet etme amacı gütmüşüz. Ne servetimize ne gelirimize gelir kattık. Sussuz, uykusuz, bir anlamda prangalı Galatasaray'a hizmet ettik." diye konuştu.

Kayyumun sadece seçim işine bakmayacağını vurgulayan Cengiz, "Bütün mali, idari ve sportif konulara bakar. Nereye doğru gider dümensiz sandal, onu ben bilemem. Kayyum budur, bu demektir. Galatasaray gibi bir kulübe kayyum talebi en hafif tabiriyle bizi üzer. Bir taraftar olarak beni çok üzer. Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadır. Ama anlatmadığımız, kayyumun dışında derin ve sıkı baskılar var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz takdirde camiamıza anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Florya Tesisleri'nin tapusu olmak üzere büyük çaba harcadıklarını ama takdir edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Tuzlaspor maçında yaşananlar

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yaptığı maçta yaşananlara değinen Cengiz, şunları söyledi:

"Teknik direktörler ve oyunculara yanıt verecek noktada değilim. Onların yorumu onlara ait ama gördüğümüz bilinçli bir şekilde; ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynanmayacağı bilindiği halde, yedek kulübesinde provoke eder şekilde davranması. Hiç hoş olmadı. Hele bir kadına ki sonradan Hande hanımla konuştum. Ağır, galiz, duyulmadık küfürlerle saldırılması utanç verici. Şok halde izledim. Rakip takımın teknik heyetinin tribünleri sahaya inmesini sağlayacak şekilde tahrik etmesi beni üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek."