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Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

24.11.2021 22:02
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Sarıyer'de ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdı.

Sarıyer'de ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdı. Güçlükle sakinleştirilen ünlü sanatçı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

CENGİZ KURTOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

CENGİZ KURTOĞLU İLE İŞ İNSANI ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA

Sarıyer'de Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.

(Hasan Zahid Ezim - Doğan Can Cesur/İHA)

Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer, Doğum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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