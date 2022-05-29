Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı

29.05.2022 00:26
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi yaralanırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs'ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı. Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı

YORUMLAR
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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Piyasaya süremeden polis yakaladı Piyasaya süremeden polis yakaladı MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: İHA

Cengiz Kurtoğlu, Hisarcık, Kaynarca, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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