Cengiz Kurtoğlu'ndan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve eşi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. doz aşılarını yaptırdı.

Cengiz Kurtoğlu ve eşi Fatma Kurtoğlu, Çorlu Sağlık Müdürlüğüne geldi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel'in eşlik ettiği Kurtoğlu çifti, ardından 4. doz aşılarını oldu.

Cengiz Kurtoğlu, AA muhabirine, salgınla mücadelede en önemli unsurun aşı olduğunu anlatarak, "Çorlu'da aşılarımızı olduk. İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım, sağlıklı kalalım. Sizler de aşılarınızı olun, sağlıklı kalın." dedi.

Fatma Kurtoğlu da herkesi aşı olmaya çağırdı.