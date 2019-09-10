Son Dakika Haberleri: Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı
Son Dakika Güncel Haber

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı

36 dakika önce

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı, System.String[]

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Kurtoğlu ve Besen'in konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtoğlu ve Besen, aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konserin ilk yarısında "Duvardaki Resim", "Duyanlara Duymayanlara", "Sevdan Olmasa" ve "Kendim Ettim" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendiren Kurtoğlu, "35 yıl sonra canım ağabeyim Ümit Besen'le aynı sahnede olmak gurur verici. Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk. Daim olsun. Birlikte duygusal bir akşam yaşayacağız." dedi.

İkinci bölümde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını yorumlayan Ümit Besen ise "Cengiz benim gerçekten çok değer verdiğim bir kardeşim. Tarabya'da bizim çok uzun bir birlikteliğimiz oldu. Aynı mekanlarda çok sahne almışlığımız var." dedi.

İki sanatçı, Mustafa Sandal'ın "Sonuna Kadar" şarkısıyla konsere sürpriz katılımının ardından "Liselim" ve "Gelin Olmuş Gidiyorsun" şarkılarını birlikte seslendirdi.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki bir lisede simit parçalarıyla yapılan karşılama tepki çekti
MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı ABD basınından çarpıcı iddia: Trump yüzünden ABD Rusya'daki ajanını geri çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]