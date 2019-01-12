Cengiz Şahin'den Teşekkür Mesajı

AK Parti'den Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, bir teşekkür mesajı yayımladı.

AK Parti'den Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, bir teşekkür mesajı yayımladı.



AK Parti ilçe adaylarının açıklanmasının ardından bir mesaj yayımlayan Cengi Şahin, "Değerli Tatvan halkı; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde AK Parti'den aday adayı olduğum Tatvan Belediye Başkanlığı için belediye başkan adayı açıklanmıştır. Tatvan'ımız için hayırlı olmasını dilerim. Aday adaylığım sürecinde ve öncesinde memleket sevdası olan bu yüce görevi layıkıyla yapacağıma ve projelerimi başarıyla gerçekleştireceğime yürekten inanarak bu göreve talip oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızdan aldığım ve eksilmeden devam edeceğine inandığım destekle Tatvan'ımız için yararlı olduğuna inandığım projelerim ile çalışmalarıma devam edeceğimi ifade etmek istiyorum. Bizler her zaman bu şehrin sevdalısı olduğumuz gibi bundan sonrada ilk günkü aşkla bu şehrin insanlarının hizmetkarı olmaya ve önce millet, önce hizmet demeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; gerek aday adaylığım süresince, gerek aday adaylığım öncesi ve sonrasında benden desteklerini esirgemeyen başta ailem, akrabalarım, dost ve arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkan ve üyeleri, ulusal ve yerel yayınlarla katkı sağlayan kıymetli basın mensupları ile siz değerli Tatvan halkına canı gönülden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - BİTLİS

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