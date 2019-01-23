Cengiz Saraç ve Ekibi Mazbatasını Aldı
1 saat önce
GMİS Merkez Şube yeni yönetimi göreve başladı.
GMİS Merkez
Şube yeni yönetimi göreve başladı.
Genel Maden
İşçileri Sendikası(GMİS) Merkez Şubesinin 20 Ocak 2019 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurulunda oluşan yeni yönetim kurulu 23 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak
Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak göreve başladı.
Şube Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu.
Şube Başkanı: Cengiz Saraç, Şube Sekreteri: Aysel Yaman Kocabaş
, Şube Mali Sekreteri: Serkant Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri: Serkan Keskin
- ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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