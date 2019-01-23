Son Dakika Haberleri: Cengiz Saraç ve Ekibi Mazbatasını Aldı

Cengiz Saraç ve Ekibi Mazbatasını Aldı

1 saat önce

GMİS Merkez Şube yeni yönetimi göreve başladı.

Cengiz Saraç ve Ekibi Mazbatasını Aldı, System.String[]
GMİS Merkez Şube yeni yönetimi göreve başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Merkez Şubesinin 20 Ocak 2019 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurulunda oluşan yeni yönetim kurulu 23 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak göreve başladı.

Şube Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu.

Şube Başkanı: Cengiz Saraç, Şube Sekreteri: Aysel Yaman Kocabaş, Şube Mali Sekreteri: Serkant Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri: Serkan Keskin - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Zonguldak, Merkez, Güncel
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