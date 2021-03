Cengiz Seçsev: "İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur, buradan yukarıya taşır kendini"

Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, "Eskişehirspor'u bundan sonraki ligde en üst sıralara taşıyarak yukarı çıkmasını istiyorum" dedi.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor, son dakikada kaptan Sezgin Coşkun'un attığı golle beraberliği yakaladı. Siyah-kırmızılı ekip Adana Demirspor beraberliğiyle puanını 8'e yükseltti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, "Eskişehirspor zor şartlarda maçlara hazırlanıyor. Bu zor şartları çocuklar antrenmanlarda kolaya çevirmek için çalışıyorlar. Eskişehirspor armasının ne kadar büyük olduğunu herkesin hatırlaması gerektiğine millete gösteriyorlar. Bu mücadeleyi her zaman verdiler, her zaman da verecekler. Ne zaman gol yemeyip, topu ileriye gol yemeden taşıyabilirsek, dakikalar ilerledikçe biz sahada rakipten daha iyi oynayan, daha çok mücadele eden bir takım haline geliyoruz. Bunun için çalışıyor çocuklar. İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur, bu dip sayılır. Bundan yukarıya taşır kendini. Bunun içinde yönetimiz, futbolcularımız zaten çalışıyorlar. Eskişehirspor bundan sonraki ligde en üst sıralara taşıyarak yukarı çıkmasını istiyorum. Rakibimizi de kutluyorum. Bu saha yağış ağır sahaydı. Her iki takımında iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Eskişehirspor mücadeleye girdiği zaman ne kadar ön plana çıktığı ki bu takımda daha U19'da oynamadan A takıma çıkan oyuncular olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi ki korner atarken hata yaptık, golü biz yedik. Sonra ilk defa böyle bir şeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tepki gösterdik ve bu da olumlu oldu. Bunun içinde futbolcularımı kutluyorum. Alınan puan da hayırlı olsun. Eskişehirspor zor şartlarda maçlara hazırlanıyor. Çocuklar antrenmanla kolaya çevirmek için çalışıyorlar. Eskişehirspor camiasının ne kadar büyük olduğunu göstermek için çabalıyorlar ve gösteriyorlar. Golü yemeden oyunumuzu ileriye taşırsak daha iyi olabiliriz. İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur. Bundan daha yukarıya taşır kendisini. Eskişehirspor'un bundan sonraki maçlarda ligde en üst sıralara çıkması. Her iki takımın da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Korner atarken hata yaptık gol yedik. Tepki gösterdik ve olumlu karşılık aldık" diye konuştu. - ESKİŞEHİR