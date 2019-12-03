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Cengiz: "Trabzonspor seyircisine ve başkanına teşekkür ederim"
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - 1905 GSYİAD başkanlık seçimine katılan Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:11 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - 1905 GSYİAD başkanlık seçimine katılan Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.
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