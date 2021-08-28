Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde dün eleme yarışlarının yapıldığı organizasyonda sporcular bugün, master mix, master erkek-kadın, 19, 17 ile 15 yaş altı erkek ve kızlar kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bugün yapılan yarışmalarda alınan sonuçlar şöyle:

17 yaş altı erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray

17 yaş altı erkekler dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Anadoluhisarı Kürek

15 yaş altı kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento

15 yaş altı erkekler bir çifte: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Büyükşehir Belediye, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

15 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

19 yaş altı kızlar iki tek: 1. Fenerbahçe Ferdi Karma, 2. Fenerbahçe

19 yaş altı kızlar bir çifte: 1. Galatasaray, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Fethiye Belediye

19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Anadoluhisarı Kürek

Master kadınlar bir çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Yasemin Cansel (Ferdi sporcu)

Master erkekler iki çifte: 1. Umut Maraklı, Bahadır Kaykaç, 2. Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu, Arıl Cansel (Ferdi sporcular)

17 yaş altı erkekler sekiz dümencili: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediye

Şampiyona, yarın düzenlenecek yarışların ardından sona erecek.