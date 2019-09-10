Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek
Son Dakika Spor Haber

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

51 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder'e dün bazı tetkikler yapıldı.


Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.


Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma'nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyada dört ülkenin ürettiği, terörle mücadelede kullanılacak "Taarruz İHA" pist başı yapıyor
Cengiz Ünder 5 hafta sahalardan uzak kalacak! Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı! Türkiye, Moldova karşısında! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]