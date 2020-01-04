Cengiz Ünder, Cenk Tosun ile takım arkadaşı mı olacak? | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder, Cenk Tosun ile takım arkadaşı mı olacak? | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder, Cenk Tosun ile takım arkadaşı mı olacak? | Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getiren Everton, devre arası transfer döneminde hedefini belirledi: Cengiz Ünder.İngiliz basınınında çıkan haberlere göre Everton, Cengiz Ünder için Roma'ya 40 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Cengiz Ünder, Cenk Tosun ile takım arkadaşı mı olacak? | Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getiren Everton, devre arası transfer döneminde hedefini belirledi: Cengiz Ünder.


İngiliz basınınında çıkan haberlere göre Everton, Cengiz Ünder için Roma'ya 40 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlanıyor.


AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE


Milli futbolcumuz için Everton'ın dışında Manchester United, Sevilla ve Bayern Münih'in de adı geçiyordu.


Cengiz Ünder, Everton'a gitmesi halinde bir başka milli futbolcu Cenk Tosun ile takım arkadaşı olacak.

Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder, Everton, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:13 
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