Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç'a Forma
2 saat önce
Seria A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a formasını gönderdi.
Seria A ekiplerinden Roma
'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder
, Balya
Belediye Başkanı Osman Kılıç
'a formasını gönderdi.
Balya Beşiktaş
taraftarlar ve dernek sorumlusu Burhan Topuz'un düzenlediği organizasyona katılım sağlayan Cengiz Ünder'in annesi ve babası, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a Cengiz'in gönderdiği formayı takdim etti. Başkanı Cengiz, yıldız futbolcuya ve ailesine bu jestten dolayı teşekkür ederken, 21 yaşındaki futbolcuya da kariyerinde başarılar diledi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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