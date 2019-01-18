Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç'a Forma

Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç'a Forma

2 saat önce

Seria A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a formasını gönderdi.

Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç'a Forma, System.String[]
Seria A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a formasını gönderdi.

Balya Beşiktaş taraftarlar ve dernek sorumlusu Burhan Topuz'un düzenlediği organizasyona katılım sağlayan Cengiz Ünder'in annesi ve babası, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a Cengiz'in gönderdiği formayı takdim etti. Başkanı Cengiz, yıldız futbolcuya ve ailesine bu jestten dolayı teşekkür ederken, 21 yaşındaki futbolcuya da kariyerinde başarılar diledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Roma, Cengiz Ünder, Osman Kılıç, Spor
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