Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı - Son Dakika Spor
Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı
6 saat önce
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam etmek zorunda kaldı. Roma forması terleten ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder'den de bu bağlamda bir video geldi. Gerçekleştirdiği top çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düşmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
Son Dakika Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü