Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder'den kötü haber
Son Dakika Spor Haber

Cengiz Ünder'den kötü haber

1 saat önce

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder'e dün bazı tetkikler yapıldı.

Cengiz Ünder'den kötü haber, System.String[]

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder'e dün bazı tetkikler yapıldı.


Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.


Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma'nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

Cengiz Ünder, Andorra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder 5 hafta sahalardan uzak kalacak!
Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı! Zimbru Stadyumu'nda milli maça yoğun ilgi Emre Belözoğlu maçın dördüncü hakemiyle tartıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder'den kötü haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]