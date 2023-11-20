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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağlıyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağlıyor

Sezon başında Cengiz Ünder'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen bir başka Türk yıldız Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Sakatlıklar nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

20.11.2023 10:41  - Güncelleme: 11:11

Marsilya'dan Cengiz Ünder'i rekor bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe, bir milli yıldıza daha gözünü dikti. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de beklediği süreyi bulamayan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

EN CİDDİ TALİBİ FENERBAHÇE

Sezon başında Leicester'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde beklediği süreyi bulamadı. Sürekli oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Söyüncü'nün en ciddi talibi Fenerbahçe.

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SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK

Sakatlıklar nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacak.

Çağlar Söyüncü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağlıyor - Son Dakika
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