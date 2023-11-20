Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağlıyor

Marsilya'dan Cengiz Ünder'i rekor bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe, bir milli yıldıza daha gözünü dikti. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de beklediği süreyi bulamayan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.
Sezon başında Leicester'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde beklediği süreyi bulamadı. Sürekli oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Söyüncü'nün en ciddi talibi Fenerbahçe.
Sakatlıklar nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacak.
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