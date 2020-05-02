Cengiz Ünder için Arsenal iddiası - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder için Arsenal iddiası - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder için Arsenal iddiası

6 saat önce

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği performansla büyük takdir toplayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni rotasının İngiltere olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cengiz Ünder için Arsenal iddiası, System.String[]

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği performansla büyük takdir toplayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni rotasının İngiltere olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Roma, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosunda tutmak için transfer stratejisini Cengiz Ünder üzerinden kurdu. İtalyan temsilcisinin corona virüsü nedeniyle bütçesinin daraldığını ve Mkhitaryan transferi için Arsenal'e Cengiz Ünder'i önereceği, bununla birlikte 8.7 milyon sterlin de ücret talep edeceği ifade edildi.



ARSENAL TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI


Bu haber Arsenal taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden milli oyuncu için görüşlerini paylaşan bazı kullanıcılar, Cengiz Ünder'in Arsenal için oldukça mantıklı bir seçim olduğu görüşünde birleştiler.


2017 yılının yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den 14 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatladı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 maça çıkan 22 yaşındaki milli oyuncu, 17 gol atarken 12 de asiste imzasını attı. (Fotomaç)


Cengiz Ünder, Başakşehir, Arsenal, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:16 

YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı         
23:49
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur         
23:25
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı         
22:58
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü 48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü         
22:34
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu         
22:24
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı         
22:02
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı         
21:46
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı         
21:12
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi         
20:36
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü 16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü         
19:43
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 23:57:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cengiz Ünder için Arsenal iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]