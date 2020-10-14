Cengiz Ünder ilk 11'de

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlıların son oynadığı Rusya maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Sırbistan karşısına çıktı. Güneş; Cengiz Ünder, Hasan Ali ve Okay Yokuşlu'yu 11'de sahaya sürdü.

Türkiye A Milli Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan'ı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sonuçlanan Rusya mücadelesinin 11'inden 3 değişiklik yaparak Sırbistan karşına çıktı. Güneş, Rusya'da 11'de forma giyen Umut Meraş'ı bu Sırbistan karşında yedek soyundurdu ve sol bekte Hasan Ali'yi görevlendirdi. Öte yandan mücadele öncesi cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın yerine Mahmut Tekdemir savunmaya çekilirken, sakatlık nedeniyle kamptan ayrılan Efecan Karaca'nın yerine de Cengiz Ünder 11'de sahaya çıktı. Rusya'da yedek Okay ise bu mücadele de 11 başladı.

Güneş, Sırbistan karşısına kalede Mert Günok, savunmada Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, orta sahada Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, forvette ise Burak Yılmaz 11 ile çıktı. Ancak Güneş, karşılaşmanın 27. dakikasında Hasan Ali'yi oyundan alarak Umut Meraş'ı maça dahil etti.

(İHA)