Fransa Ligi'ne Türk yağıyor! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak

Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig birimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanlan çalıyor.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue liden de iki talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor. İki Fransız ekibin Schalke ile temasa geçtiği belirtildi.

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

YETERLİ BULUNMADI

Ozan Kabak, Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı ama İngiliz ekibi bunu kullanmak istemedi. Ozan'ın yarım sezonda gösterdiği performans kulüp yönetimini tatmin etmedi. Takımın hocası Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu ifade etse de transfer için çok ısrarcı olmadı.

CENGİZ HIZLI GİRDİ

Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki futbolcu Roma'ya transfer olduğu ilk günlerden esintiler sundu adeta. Dünyanın en tehlikeli ve ateşli gruplarından olan Marsilya taraftarları, Cengiz'in gösterdiği performansa sosyal medyada olumlu görüşler bıraktı.