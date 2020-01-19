Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma, Genoa'yı 3-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma, Genoa'yı 3-1 yendi - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma, Genoa'yı 3-1 yendi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma, Genoa'yı 3-1 yendi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti.


Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakaya, konuk takım hızlı başladı ve 6. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Cengiz'in bu sezonki 2. golü oldu.

İlk yarının son anlarında, 44. dakikada Genoalı Davide Biraschi'nin topu kendi ağlarına göndererek, Roma'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.


Bu golden bir dakika sonra ise Genoa'nın golcüsü Goran Pandev, farkı bire indiren gole imzasını attı: 2-1. Pandev'in golü, ilk yarının da skorunu belirledi.


Maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Konuk ekip, 74. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Roma forması giyen bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, 84. dakikada Davide Santon'un yerine oyuna dahil olurken, karşılaşmada ilk golü atan Cengiz Ünder ise 88. dakikada, yerini Bruno Peres'e bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca, başkent takımı, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, puanını 38'e çıkardı.

Genoa ise bu sezonki 12. yenilgisini alarak, 14 puanda kaldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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