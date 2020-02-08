Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma evinde Bologna'ya yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma evinde Bologna'ya yenildi - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma evinde Bologna'ya yenildi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 23. haftanın açılış maçında Roma, konuk ettiği Bologna'ya 3-2 yenildi.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma evinde Bologna'ya yenildi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 23. haftanın açılış maçında Roma, konuk ettiği Bologna'ya 3-2 yenildi.


Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.


Karşılaşmaya konuk ekip baskılı başladı ve Roma'nın savunmada kalmasını sağladı. Bologna, baskısı sonucu aradığı golü 16. dakikada Riccardo Orsolini ile buldu: 0-1.


Roma, 22. dakikada geliştirdiği atakta soldan Aleksandar Kolorav'un soldan ortasına ters dokunuş yapan Stefano Denswil, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.


Bu golden 4 dakika sonra konuk takım, Musa Barrow ile yeniden öne geçti: 1-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında, 51. dakikada Bologna yine Barrow ile golü bularak, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.


Roma, 72. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile farkı 1'e indiren golü buldu: 2-3.


80. dakikada Romalı Bryan Cristante, yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.


Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bologna, başkent deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak, 3 puan aldı. Bu sonuçla puanını 33'e yükselten Bologna, ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puan tablosunda 6. sıraya tırmandı.


Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkan ancak kendi seyircisi önünde kaybeden Roma ise peş peşe ikinci, son 6 maçta ise 4. mağlubiyetini alarak zirvenin gerisine düştü. Roma, geçen hafta da Sassuolo'ya deplasmanda 4-2 yenilmişti. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 39 puanla 5. sırada yer buldu.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Roma kadrosundaki milli futbolculardan Cengiz Ünder, 57. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı. Roma'daki diğer milli futbolcu Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.

Maç sonunda Romalı taraftarların, takımlarını ıslıkladıkları görüldü.

İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Bologna, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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