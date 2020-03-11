Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı... - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...

6 saat önce

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı..., System.String[]

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu.


UEFA Avrupa Ligi maçı için Sevilla'ya giden ve Roma kafilesini taşıyan uçağa iniş izni verilmedi.


Sevilla - Roma maçının iptal edilmesi gündemde. Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20: 55'de oynanması bekleniyordu.

Cengiz Ünder, Sevilla, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:22 
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