Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, Real Madrid'i devirdi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Dünyanı koru" temasıyla İspanyol özel yatırım firması Mabel Capital'in sponsorluğunda yapılan özel maçta Roma, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Dünyanı koru" temasıyla İspanyol özel yatırım firması Mabel Capital'in sponsorluğunda yapılan özel maçta Roma, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.



Aşırı sıcak havada oynanan mücadelenin 7. dakikasında Roma'da sağ kanattan hareketlenen milli futbolcu Cengiz Ünder'in vuruşunda, top üst direkten döndü.



Ev sahibi Roma'nın daha atak oynadığı sırada, 16. dakikada Marcelo, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.



Roma'nın 34. dakikada gelişen hücumunda Nicolo Zaniolo, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Diego Perotti, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve maçta eşitliği sağladı: 1-1.



Karşılaşmanın 38. dakikasında Marcelo'nun ortasında Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi yeniden öne geçirdi: 1-2.



Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi. 40'ıncı dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Edin Dzeko, maçta yeniden beraberliği sağladı: 2-2. Maçın ilk yarısı, 2-2 sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid daha atak oynamasına ve daha çok pozisyon bulmasına rağmen maçın normal süresinde eşitlik bozulmadı. Müsabakanın galibini belirlemek üzere seri penaltı atışlarına gidildi.



Penaltılarda Real Madrid'e 5-4 üstünlük kuran Roma, Mabel Green Kupası'nı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, maç sonunda düzenlenen törende bonsai ağacı şeklindeki kupasıyla poz verdi.



İlk yarıdaki istekli ve hırslı oyunuyla dikkati çeken milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika mücadele ederken, seri penaltı atışlarındaki vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı.

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