Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Olympique Marsilya 4 puanla 6'ncı, Bordeaux ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

Ev sahibi takım, Cengiz'in 34 ve Payet'nin 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Bordeaux, 51. dakikada Pembele ve 57. dakikada Oudin'in attığı gollerle skora eşitlik getirdi.

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya 'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder , Bordeaux ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk golünü kaydetti.

Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sıkı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor