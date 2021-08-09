Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti

Montpellier 30. dakikada Peres'in kendi kalesine attığı gol ve 34. dakikada Laborde'nin sayısıyla 2-0 öne geçti. İkinci yarıda vites artıran Marsilya, Cengiz Ünder'in 68. dakikada attığı golle adeta maça tutundu. 75 ve 80. dakikalarda Payet'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılan Marsilya tarihi bir geri dönüşe imza attı. Öte yandan sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 88. dakikada duran oyun yaklaşık 10 dakika sonra yeniden başladı.

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