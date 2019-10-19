Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder'in hocasından asker selamı mesajı!
Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in hocasından asker selamı mesajı!

Cengiz Ünder'in hocasından asker selamı mesajı!

2 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Instagram'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.

Cengiz Ünder'in hocasından asker selamı mesajı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Instagram'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.


Fonseca, konu hakkında "Cengiz ile aramızda neler konuştuğumuzu size söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum."


Geçtiğimiz günlerde de Juventus'un teknik direktörü Sarri, Merih Demiral hakkında asker selamı açıklamasında bulunmuştu.


İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:21 
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