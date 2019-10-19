Cengiz Ünder'in hocasından asker selamı mesajı!
2 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Instagram'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Instagram'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.
Fonseca, konu hakkında "Cengiz ile aramızda neler konuştuğumuzu size söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum."
Geçtiğimiz günlerde de Juventus'un teknik direktörü Sarri, Merih Demiral hakkında asker selamı açıklamasında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:21
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