Cengiz Ünder'in maçına CANLI BAHİS oyna! Roma'nın iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in maçına CANLI BAHİS oyna! Roma'nın iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder'in maçına CANLI BAHİS oyna! Roma'nın iddaa oranı...

6 saat önce

ROMAHafta sonu lig ikincisi Inter ile evinde 1-1 berabere kalan Fiorentina şimdi de evinde lig dördüncüsü Roma'yı ağırlıyor.

Cengiz Ünder'in maçına CANLI BAHİS oyna! Roma'nın iddaa oranı..., System.String[]

FIORENTINA - ROMA


Hafta sonu lig ikincisi Inter ile evinde 1-1 berabere kalan Fiorentina şimdi de evinde lig dördüncüsü Roma'yı ağırlıyor.


Roma, Spal'a karşı evinde aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından her ne kadar moralli gitse de, Fiorentina kolay bir deplasman olmayacak.


Ev sahibi, rakibinin eksik oyuncularının bulunmasını da fırsata çevirmek isteyip, bu mücadeleden de puan ya da puanlar çıkartıp alt sıralarda kalmak istemeyecektir çünkü Roma'da Smalling, Santon, Pastore, Cristante ve Zappacosta sakatlıkları nedeniyle bu deplasmanda forma giyemeyecek.


Fiorentina'da da Ribery maç kadrosunda yer almıyor...


La Gazetta dello Sport, milli oyuncularımız Mert Çetin ve Cengiz Ünder'i muhtemel kadroda yedekte gösterse de, SPAL karşısında ilk 11'de oynayıp başarılı bir performans ortaya koyan Mert, bu akşam da ilk 11'de kendine yer bulabilir.


İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


- Roma, ligde 4 maçtır kaybetmiyor.


İki takımın aralarında oynadıkları son 5 mücadelenin 4'ünde karşılıklı goller oldu.


Roma'nın son 6 karşılaşmasının 5'i 2.5 ÜST bitti.

TEK MAÇ'TA ÜYELERİ NE OYNUYOR?


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Cengiz Ünder, Fiorentina, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 
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