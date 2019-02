Cengiz Ünder'in Roma Gururu

İtalya Birinci Futbol Ligi ( Serie A ) takımlarından Roma 'da forma giyen Cengiz Ünder Avrupa 'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığı için gurur duyduğunu söyledi.Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz, Şampiyonlar Ligi ve Roma Kulübü'nde geçen 1,5 yılına ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.21 yaşındaki milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Porto eşleşmesi hakkında "Geçen yıl Barcelona 'yı eleyip yarı finale çıkarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Aynısını bu sezon da başarabiliriz." yorumunu yaptı.Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Cengiz, "Çocukken erken uyumak zorunda olduğum için Şampiyonlar Ligi maçlarının ancak ilk yarılarını izleyebilirdim. Liverpool ile Milan 'ın İstanbul 'da karşılaştığı 2005 finali, benim için en unutulmaz maç." şeklinde görüş belirtti.Cengiz, Roma'ya transferiyle ilgili "2017 yazında Medipol Başakşehir 'in Slovenya 'da kampındayken gece boyunca uyumadım ve menajerimden haber bekledim. Sabah İstanbul'a dönüp çantamı hazırladım ve Roma'ya gitmek için uçağa bindim. Çok gergindim. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamayı hep hayal ederdim ve bunu gerçekleştirmiştim. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığım için gurur duyuyorum. Türk halkının arkamda olduğunu biliyorum ve onların desteğiyle başarılarımı sürdüreceğim. Hala gencim, ileride önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Umarım bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilirim." ifadelerini kullandı.Serie A'ya uyum sağlamakta ilk etapta zorlandığını dile getiren milli futbolcu, "6 ay sonra İtalyancayı biraz daha iyi anlamaya başladım ama hala iyi olduğum söylenemez. Teknik direktörün (Eusebio Di Francesco ) söylediklerini başlarda anlayamıyordum. Benimle ilgilenmesi sayesinde yavaş yavaş takımın sistemine alıştım." değerlendirmesinde bulundu.Cengiz, Roma Kulübünün efsane ismi Francesco Totti hakkında ise şunları kaydetti:"İlk antrenmanıma çıkmıştım ve (sportif direktör) Monchi soyunma odasına gelmemi istedi. Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Totti her zaman bu takımın parçası olacak. Onu sürekli etrafta görmek çok güzel. Benimle sürekli konuşur ve herkesle arası iyidir. Gördüğünde gülümser ve bana 'golcü' der."