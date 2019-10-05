Cengiz Ünder'in takımında büyük şok!
1 saat önce
Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma'ya sezon başında katılan Davide Zappacosta, şanssız bir sakatlık yaşadı.
Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma'ya sezon başında katılan Davide Zappacosta, şanssız bir sakatlık yaşadı.
Çapraz yan bağları kopan 27 yaşındaki İtalyan futbolcu, en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.
CHELSEA'DEN GELMİŞTİ...
Bek pozisyonunda forma giyen Davide Zappacosta, sezon başında Chelsea'den kiralanmıştı.
Öte yandan Zappacosta, Roma'da son 5 yılda yan bağları kopan 15. futbolcu oldu...
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:41
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı! Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi! TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi! Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a 4 yıllık yeni sözleşme