Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder'in takımında büyük şok!
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Cengiz Ünder'in takımında büyük şok!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma'ya sezon başında katılan Davide Zappacosta, şanssız bir sakatlık yaşadı.

Cengiz Ünder'in takımında büyük şok!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma'ya sezon başında katılan Davide Zappacosta, şanssız bir sakatlık yaşadı.


Çapraz yan bağları kopan 27 yaşındaki İtalyan futbolcu, en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.


CHELSEA'DEN GELMİŞTİ...


Bek pozisyonunda forma giyen Davide Zappacosta, sezon başında Chelsea'den kiralanmıştı.


Öte yandan Zappacosta, Roma'da son 5 yılda yan bağları kopan 15. futbolcu oldu...


İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:41 
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