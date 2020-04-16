Cengiz Ünder'in transferini duyurdular...

Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi.



Corriere dello Sport'a göre Napoli, milli yıldızımız için devrede.



Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.



Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.



Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.



