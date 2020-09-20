Cengiz Ünder, Leicester City'de - Son Dakika

Premier Lig ekibi Leicester City, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan temsilcisi Roma'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu. Cengiz, Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. Resmi internet sitesinden transferi açıklayan İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Altınordu'nun altyapısından çıkan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü, 4 yıl sonra tekrar Leicester City'de buluştu.

Transferi ile ilgili kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Leicester ile antrenmana başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istemişimdir. Bu Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmak çalışacağım. En iyi arkadaşım Çağlar Söyüncü Leicester City'de olduğu için kendimi çok iyi hissediyorum. Çağlar için Leicester'ı izlerdim" diye konuştu.

Roma'da 3 sezonda 88 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Cengiz, 21 kez de A Milli Futbol Takımı forması giydi.

(İHA)