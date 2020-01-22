Cengiz Ünder'li Roma, kupada Juve'ye konuk oluyor! Tek Maç'ta iddaa'da...

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JUVENTUS - ROMA



İtalyan futbolunun son yıllardaki tartışmasız hakimi Juventus bu sezon da arayı açmaya başladı. Takipçisi Inter'in puan kayıplarını değerlendiren Siyah Beyazlılar farkı 4 puana kadar yükseltti.



Ligde 5 maçtır kazanan Torino ekibi şimdi gözünü İtalya Kupası'na çevirdi. İki hafta evvel Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup ettiği Roma'yı bu defa da kupada geçmek isteyen Juve, hafta sonu çıkacağı kritik Napoli deplasmanına moralli gitme amacında.



Yeni yılda evinde iki Torino ekibine karşı oynayan ve bu maçları kaybeden Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1'le geçerek biraz olsun nefes aldı. Dördüncü sırayı kaybetmek istemeyen Sarı Kırmızılılar hafta sonunda Roma derbisinde Lazio ile karşılaşacak. 7 puan önlerindeki ezeli rakiplerine kaybettikleri takdirde fark 10'a yükselecek ve ilk 3 yarışında büyük yara alacaklar. Bu nedenle Roma'da akıllar hiç kuşkusuz derbide olacak.



Öte yandan bir süredir formasından uzak kalan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, son Genoa maçında açılış golünü atarak morallendi. Genç yıldızın yanı sıra stoper Mert Çetin de maçın son dakikalarında süre aldı.



Juventus'ta gösterdiği çabayla formayı kapan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ın yanı sıra Chiellini ve Sami Khedira da bu maçta forma giyemeyecek.



Roma'da ise geçen sezon Fiorentina'ya 7-1 mağlup oldukları kupa mücadelesinde kırmızı kart gören Edin Dzeko, cezası sürdüğü için kadroda olmayacak. Ayrıca dizinden sakatlanan Zaniolo'nun yanı sıra Zappacosta ve Mkhitaryan'ın da forma giyemeyeceği belirtildi.



İki ekip arasındaki son 10 maçta Juventus 5 kez kazanırken Roma sahadan 3 kez galip ayrıldı.



Juventus tüm kulvarlarda çıktığı son 7 resmi maçta galip geldi.



Üyelerin yaklaşık %60'ı karşılaşmayı Juventus'un kazanacağını düşünüyor...



YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...



10 gün önce iki takımın Roma'daki maçına şahit olmuştuk. Dengeli oyunda Juventus'un kalitesiyle kazanması normal bir sonuç olmuştu.



Kupada yıllardır Juventus'un belirgin bir başarısı söz konusu. Son 5 yılda 4 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdiler. Roma ise bu kupada son şampiyonluğunu 2008 senesinde yaşadı.



Roma'nın oyun anlamındaki yükselişi Juventus karşısında etkin sonuç vermeyecektir. Juventus, Dybala ve Ronaldo endeksli oyunda orta alandaki gücünü iyi kullanacaktır.



Juventus galibiyeti, programın değerli tercihlerinden biri.



Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlayalım...



