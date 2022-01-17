Üye Girişi
Cengiz Ünder: "Marsilya artık benim ailem" - Son Dakika

Cengiz Ünder: "Marsilya artık benim ailem"

17.01.2022 16:24
Cengiz Ünder: "Marsilya artık benim ailem"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adına hazırlanan koreografi için taraftarlara teşekkür etti.

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adına hazırlanan koreografi için taraftarlara teşekkür etti.

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, son şampiyon Lille'i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsabakada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl sonra Marsilya'nın, Bordeaux deplasmanından zaferle dönmesini sağlamış ve Fransa'da geniş yankı bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı öncesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk bayrağı ve 'Ünder' yazılı koreografi hazırlayarak, Cengiz Ünder'e teşekkürlerini iletti.

"Tarihi zafer için teşekkürler" yazılı koreografi için 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Önce sahaya çıktığımda tribünlerde gördüğüm koreografiyi asla unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve son dakikaya kadar ailem için savaşmaya devam edeceğim. Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı."

(İHA)

Cengiz Ünder: Marsilya artık benim ailem

YORUMLAR
500

Cengiz Ünder, Marsilya, Ligue 1, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cengiz Ünder: 'Marsilya artık benim ailem' - Son Dakika


Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Sezen Aksu'ya destek çıktı Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Sezen Aksu'ya destek çıktı         
22:30
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
22:21 Düğün günü damadı başka kadınla basan gelin yıkıma uğradı
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı
21:47 Satın aldığı evde kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu
21:39 Seyyar kömürcü, zabıtaya kızdı kendini yaktı! Durumu ağır
21:18 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT müjdesi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız
20:49 Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü
20:36 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
20:35 Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
20:22 TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti
20:12 Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 22:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cengiz Ünder: "Marsilya artık benim ailem" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement