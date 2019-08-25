Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder, sezona golle başladı
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Cengiz Ünder, sezona golle başladı

42 dakika önce

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Cengiz Ünder, sezona golle başladı, System.String[]

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sezonun ilk maçı olan Genoa karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Serie A'da sezonun ilk haftasında Roma, Genoa'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'nda mücadele hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder'in şık golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 16. dakikada Andrea Pinamonti ile eşitliği sağlarken, ilk golde Cengiz Ünder'e asis yapan Dzeko, 30. Dakikada Roma'yı yeniden öne geçirdi. 43. dakikada Genoa penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Domenico Criscito ilk yarının skorunu belirledi. (2-2) İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov 49. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi. 70. dakikada Christian Kouame ile bir kez daha eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

(İHA)

Cengiz Ünder, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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Cengiz Ünder sezona golle başladı
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