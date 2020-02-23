Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı - Son Dakika Spor

Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı

6 saat önce

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı, System.String[]

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 25'inci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma, sahasında Lecce'yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13'üncü dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı. 37'nci dakikada Mkhitaryan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Ev sahibi ekip, 69'uncu dakikada Dzeko ve 80'inci dakikada Kolarov'un attığı gollerle mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı karşılaşmada 61'inci dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.


Cengiz Ünder, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek
Real Madrid, Hazard'ın kaval kemiğinde çatlak tespit edildiğini duyurdu Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]