Son Dakika Haberleri: Cengiz ve Merih için küstah sözler: Geri dönsünler
Son Dakika Spor Cengiz ve Merih için küstah sözler: Geri dönsünler

Cengiz ve Merih için küstah sözler: Geri dönsünler

1 saat önce

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Cengiz ve Merih için küstah sözler: Geri dönsünler, System.String[]

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.


Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:56 
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