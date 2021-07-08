SPOR Cengiz Yıldırım: Yönetmek için değil hizmet etmek için göreve talibiz

Cengiz Yıldırım: Yönetmek için değil hizmet etmek için göreve talibiz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Türkiye Okçuluk Federasyon Başkan Adayı Cengiz Yıldırım, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde adaylık süreci ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkan Adayı Cengiz Yıldırım, okçuluk sporunun tanıtılmasında iyi işler yaptıklarını belirterek, 'Büyük ve köklü bir kurumda çalışarak elde ettiğimiz bilgi ve donanım tecrübesini okçulukla ilgili çalışmalarımıza yansıttık. Bu deneyimleri okçuluk sporunun tanıtılmasında, yaygınlaştırılmasında, tesisleşmede ve milli takıma başarılı sporcular yetiştirmede kullanarak güzel sonuçlar elde ettik' dedi.

'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN TÜM CAMİAYI KUCAKLAYACAĞIZ'

Hedeflerinden bahseden Başkan Adayı Cengiz Yıldırım, 'İçerisinde bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek, artı değer katarak bir adım daha yukarı taşımak, yapabildiğinin en iyisini yapmak, vatanı ve milleti için çalışmak oldu. Bu nedenledir ki sizlerden biri olarak daha profesyonel bir çalışma anlayışıyla, adil, adaletli, kimseyi ötekileştirmeden, bütün okçuluk camiasını kucaklayarak ve herkesin ulaşabileceği açık kapı anlayışıyla hizmet etmek üzere Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanlığı için aday olmaya karar verdik' ifadelerini kullandı.

'TÜRK OKÇULUĞU BAŞARI ÖYKÜSÜNE DÖNÜŞECEK'

Her ortamda dile getirdiğimiz 'birlikten güç doğar' felsefesi ile hareket edeceklerini ifade eden Cengiz Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ortak akıl' anlayışını benimseyerek, yönetmek için değil, hizmet etmek için bu göreve talibiz. Şeffaf çalışma anlayışı, kaynakların adil dağıtıldığı, donanımlı antrenörler, ahlaklı örf ve ananelerine bağlı eşit koşullarda mücadele edebilen sporcular, güçlü milli takımlar, hep birlikte ülkenin okçuluk geleceğine şekil veren, ortak kararlar alan ekipler kurmak istiyoruz. Bu yolda sizlerle birlikte yürümek istiyoruz. İnanıyorum ki yönetim anlayışı değişikliği ile başlayacak bu süreç Türk Okçuluğu için bir başarı öyküsüne dönüşecektir. Bu öyküyü; spor adına çalışan gençlik spor müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız, hakemlerimiz, saha görevlilerimiz, teknik ekiplerimiz ve okçuluğa hizmet eden A 'dan Z'ye herkesle birlikte yazacağız. Atatürk diyor ki; ' Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim? demiştir. Bu doğrultuda sporcular yetiştirmek için yola çıkıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz.?

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