Cengiz Zülfikaroğlu, Tff Başkan Vekili Oldu
31 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. TFF
'den yapılan açıklamaya göre; yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu
, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
Son Dakika! TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak
Son Dakika! Yardımcısına Küfrettiği İddia Edilen Hakem Fırat Aydınus, PFDK'ya Sevk Edildi
Eleştiri Oklarının Hedefindeki Cüneyt Çakır'a UEFA'dan Tam Destek
Roma, Sportif Direktör Monchi'yi Görevden Aldı