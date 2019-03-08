Son Dakika Haberleri: Cengiz Zülfikaroğlu, Tff Başkan Vekili Oldu

Cengiz Zülfikaroğlu, Tff Başkan Vekili Oldu

31 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.

Cengiz Zülfikaroğlu, Tff Başkan Vekili Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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