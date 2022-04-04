"Cenin Katliamı"nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Cenin Katliamı"nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı

04.04.2022 00:25
"Cenin Katliamı"nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerinin, 2002 yılında Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırıların 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerinin, 2002 yılında Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırıların 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi.

Aksa İntifadası'nın (2000-2005) 2. yılında İsrail'in Cenin Mülteci Kampına karadan ve havadan düzenlediği saldırıların yıl dönümünde, Kudüs Seriyyelerine bağlı yüzü maskeli ve eli silahlı çok sayıda milis güç, Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı sokaklarında yaya ya da araçlarla geçit törenine eşlik etti. Milisler, Cenin Mülteci Kampına yönelik saldırılarda ölenlerin resimlerini taşıdı.

Piyade, keskin nişancı ve füze birimlerinin katıldığı töreni yüzlerce Filistinli izledi.

Kudüs Seriyyeleri milislerinden biri tören sırasında yaptığı konuşmada, "İşgal karşısındaki direnişin devam ettiğini dünyaya göstermek için bu töreni düzenlediklerini ve işgalcinin ihlallerine karşı boş durmayacaklarını" söyledi.

İsrail ordusu, Nisan 2002'de Cenin Mülteci Kampına karadan ve havadan saldırılar düzenlemişti. "Cenin Katliamı" olarak anılan saldırılarda 10 gün içinde, çoğu sivil 63 Filistinli ile 23 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Mülteci kampında 455 ev de tamamen yıkılmıştı.

Cenin Katliamı nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı
Cenin Katliamı nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı
Cenin Katliamı nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı
Cenin Katliamı nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı

YORUMLAR
500
Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak İsrail'den Mısır'a 'gerilimi tırmandırmaması için Filistinli gruplara baskı' talebi İsrail'den Mısır'a 'gerilimi tırmandırmaması için Filistinli gruplara baskı' talebi

Mülteci, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cenin Katliamı'nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti
00:40 Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
00:33 Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz
00:26 4 Nisan'da başlıyor! Rusya, Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açacağını duyurdu
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 01:03:09. #1.13#
SON DAKİKA: "Cenin Katliamı"nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement