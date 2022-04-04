"Cenin Katliamı"nın 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni yapıldı - Son Dakika

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerinin, 2002 yılında Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırıların 20. yılında Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi.

Aksa İntifadası'nın (2000-2005) 2. yılında İsrail'in Cenin Mülteci Kampına karadan ve havadan düzenlediği saldırıların yıl dönümünde, Kudüs Seriyyelerine bağlı yüzü maskeli ve eli silahlı çok sayıda milis güç, Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı sokaklarında yaya ya da araçlarla geçit törenine eşlik etti. Milisler, Cenin Mülteci Kampına yönelik saldırılarda ölenlerin resimlerini taşıdı.

Piyade, keskin nişancı ve füze birimlerinin katıldığı töreni yüzlerce Filistinli izledi.

Kudüs Seriyyeleri milislerinden biri tören sırasında yaptığı konuşmada, "İşgal karşısındaki direnişin devam ettiğini dünyaya göstermek için bu töreni düzenlediklerini ve işgalcinin ihlallerine karşı boş durmayacaklarını" söyledi.

İsrail ordusu, Nisan 2002'de Cenin Mülteci Kampına karadan ve havadan saldırılar düzenlemişti. "Cenin Katliamı" olarak anılan saldırılarda 10 gün içinde, çoğu sivil 63 Filistinli ile 23 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Mülteci kampında 455 ev de tamamen yıkılmıştı.